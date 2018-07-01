Бывший министр обороны и глава СНБО Украины Евгений Марчук поделился своими соображениями насчет Будапештского меморандума - документа, которым ядерные державы заявили, что на Украину никто не нападёт после ее отказа от ядерного оружия.

По мнению Марчука, украинские патриоты зря упрекают Запад в обмане - в тексте меморандума нет ничего, что обязывало бы защищать Украину в случае агрессии.

"Во-первых в англоязычном оригинале текста Меморандума ни в его названии, ни в самом тексте ни разу не употребляется слово "гарантии - guarantees". Тем более, нет словополучення "дают гарантии" ... И в названии, и в тексте в основном используется формула "заверения - assurances"", - пишет Марчук.

При этом он обратил внимание, что в документах Верховной Рады тем не менее почему-то используется слово "гарантии".

Марчук также вспоминает статью 2 Меморандума, где страны-подписанты обещают удерживаться от силовых действий против Украины.

"Именно Россия грубо нарушила эту и другие статьи Меморандума ... другие подписанты Меморандума США и Великобритания, Франция и Китай эту и другие статьи не нарушили и даже не угрожали нарушить их. Это означает, что они не являются нарушителями Меморандума и в этом смысле к ним претензий нет", - объясняет эксперт.

В случае же, если на Украину таки кто-нибудь нападет, то единственное обязательство стран по меморандуму - это проводить консультации, напоминает Марчук.

Ранее Петр Порошенко заявил, что "ядерный заряд лучше чем Будапештский меморандум".

В апреле секретарь СНБО Александр Турчинов заявил, что ядерное разоружение было для Украины "исторической ошибкой".