В Чернигове, где после мощного ливня затопило десятки улиц и домов, а жители спасаются на лодках, организован сбор средств пострадавшим.

Об этом сообщает пресс-служба мэрии города.

Из-за затопления жилых домов около 50 горожан нуждаются в отселении. Так, мэр Андрей Черненко заявил, что жителям наиболее пострадавших домов (по ул. Декабристов, 8 и Текстильщиков, 23) опасно оставаться в своих жилищах. Для них нашли свободные места в общежитии местного строительного лицея и учебно-реабилитационного центра.

Кроме того, в связи с непростой ситуацией жителей города просят мобилизовать все силы на помощь пострадавшим в результате затопления.

В частности, организован сбор средств для детей и взрослых, который проводится в Черниговском учебно-реабилитационном центре №2 (ул. Победы, 183).

Питание для пострадавших намерено организовать одно из городских коммунальных предприятий.

"В освобожденных домах будет обеспечена круглосуточная охрана порядка силами полиции и муниципальной стражи на период приведения в надлежащее состояние этих домов и изучения ситуации по дальнейшей их эксплуатации", - подчеркивается в сообщении мэрии.

Также указано, что для ликвидации последствий намерены привлечь местные силы Нацгвардии и Железнодорожного полка.

В мэрии отмечают, что ливневая канализация города давно отработала свой срок эксплуатации, на ее замену Чернигову требуется не менее 20 млрд гривен.

Как сообщала "Страна", в Ивано-Франковской области ливни затопили дома, разрушены дороги и мосты.

Также "Страна" писала про сильный ливень в столице, который парализовал движение на Выдубичах, автобусы "поплыли", а жители публикуют фото в дождевиках.