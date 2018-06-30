В Ирпене Киевской области сотрудник полиции укусил активиста "АвтоЕвроСилы" и журналиста издания "Закон и контроль" Сергея Головатенко за нос.

Это спровоцировало бунт под отделением полиции, сообщает "Портал Ирпеня".

По словам пострадавшего, конфликт начался после того, как полицейские (автомобиль Skoda с гос.номером 0800) попросили предъявить документ знакомого Сергея. На это журналист попросил полицейских предварительно представиться и показать свои документы.

В ответ на просьбу полицейский, по словам Головатенко, стал угрожать и укусил журналиста на глазах у удивленных свидетелей. Позднее, медицинские работники оказали мужчине медицинскую помощь. На лице активиста образовалась рана.

После нападения сотрудники полиции быстро уехали. Этот инцидент очень сильно возмутил активистов "АвтоЕвроСилы", которые стали уже ночью собираться под ирпенским отделением полиции с требованием наказать виновного и оплатить медицинские расходы Сергея.

Поддержать пострадавшего приехали около сотни активистов-коллег. Неадекватное поведение полицейского вызвало подозрения, что он может быть чем-то болен, т.е. пострадавший нуждался в анализах, а самого полицейского стали называть "вампиром".

В результате нескольких часов разбирательств, приехал ответственный по области лейтенант полиции Андрей Лысый и выдал распоряжение виновным членам экипажа полиции сдать табельное оружие. После этого они были сняты с патрулирования. Полицейские имеют свою точку зрения и обещали предоставить видео с нагрудной камеры второго полицейского.

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