Португальская сборная проиграла Уругваю со счетом 1:2 и покинула Чемпионат мира по футболу.

Поединок между Уругваем и Португалией состоялся сегодня вечером в Сочи. "Страна" провела онлайн-трансляцию матча.

В составе уругвайцев дубль оформил нападающий Эдинсон Кавани, отличившийся на 7-й и 62-й минуте. За португальцев забил защитник Пепе. Криштиану Роналду результативными действиями не отметился.

Несколько часов назад с чемпионата вылетела также сборная Аргентины - она достойно сопротивлялась французам, но в итоге проиграла со счетом 4:3. "Страна" сделала полный обзор матча Франция - Аргентина.

Теперь Уругвай и Франция сойдутся в четвертьфинале.

Завтра в России продолжатся матчи 1/8 финала. "Страна" проведет трансляцию игры РФ-Испания, на которую решил не приходить Владимир Путин.