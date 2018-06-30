Во Фрунзовском районе Одессы появилась надпись-послание, которую выкосил прямо в пшенице фермер Анатолий К. Об этом сообщает "Таймер".

Предыстория такова: мужчина внезапно узнал, что обрабатываемое им много лет поле без его ведома передали другой структуре.

Надпись можно прочитать только с высоты птичьего полета Фото: timer-odessa.net

Нередко подобные манипуляции проделывают с тем, чтобы, воспользовавшись неразберихой, убрать и продать выращенный чужими руками урожай.

Про всей видимости, выкошенной в поле надписью, фермер как бы намекает оппонентам, что в данном случае зерно им не достанется.

Как сообщала "Страна", украинским фермерам компенсировали чуть больше трети за уничтоженное чумой поголовье свиней.

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Ранее стало известно, что СБУ поймала двух фермеров, которые занимались выращиванием марихуаны под Киевом.