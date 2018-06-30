"@УЙ ВАМ" В Одессе фермер "выстриг" матерную надпись на пшеничном поле, которую видно с высоты
Во Фрунзовском районе Одессы появилась надпись-послание, которую выкосил прямо в пшенице фермер Анатолий К. Об этом сообщает "Таймер".
Предыстория такова: мужчина внезапно узнал, что обрабатываемое им много лет поле без его ведома передали другой структуре.
Надпись можно прочитать только с высоты птичьего полета Фото: timer-odessa.net
Нередко подобные манипуляции проделывают с тем, чтобы, воспользовавшись неразберихой, убрать и продать выращенный чужими руками урожай.
Про всей видимости, выкошенной в поле надписью, фермер как бы намекает оппонентам, что в данном случае зерно им не достанется.
Как сообщала "Страна", украинским фермерам компенсировали чуть больше трети за уничтоженное чумой поголовье свиней.
Также "Страна" писала, что под Херсоном фермер застрелился из-за миллионого долга.
Ранее стало известно, что СБУ поймала двух фермеров, которые занимались выращиванием марихуаны под Киевом.