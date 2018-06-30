С воскресенья, 1 июля, в магазинах Украины будут округлять деньги при расчетах - это новация от Национального банка.

Сдачу белыми монетами (1, 2 и 5 копеек соответственно, - Прим.Ред.) украинцам больше не будут давать.

Если цена товара заканчивается на одну, две, три или четыре копейки, ее округлят в сторону уменьшения – до нуля.

От пяти до девяти копеек – это теперь 10.

Таким образом, Нацбанк планирует избавиться от мелких и неудобных монет и сэкономить на их чеканке 90 млн грн в год.

Монеты номиналом 1, 2, 5 и 25 копеек больше не будут производить, в ходу будут только 10 и 50 копеек.

Впрочем, если вы насобирали миллион по копейке не переживайте - пока мелкие монеты совсем не исчезнут с обихода, магазины и учреждения обязаны принимать монеты всех номиналов.

Как сообщала "Страна", в Украине вводятся в обращение монеты номиналом 1 и 2 гривны.

Напомним также, что Нацбанк выпускает монеты номиналом в 5 гривен с изображением Крыма.