С завтрашнего дня в Украине постепенно исчезнут 1,2,5 и 25 копеек. Магазины будут округлять цены
С воскресенья, 1 июля, в магазинах Украины будут округлять деньги при расчетах - это новация от Национального банка.
Сдачу белыми монетами (1, 2 и 5 копеек соответственно, - Прим.Ред.) украинцам больше не будут давать.
Если цена товара заканчивается на одну, две, три или четыре копейки, ее округлят в сторону уменьшения – до нуля.
От пяти до девяти копеек – это теперь 10.
Таким образом, Нацбанк планирует избавиться от мелких и неудобных монет и сэкономить на их чеканке 90 млн грн в год.
Монеты номиналом 1, 2, 5 и 25 копеек больше не будут производить, в ходу будут только 10 и 50 копеек.
Впрочем, если вы насобирали миллион по копейке не переживайте - пока мелкие монеты совсем не исчезнут с обихода, магазины и учреждения обязаны принимать монеты всех номиналов.
Как сообщала "Страна", в Украине вводятся в обращение монеты номиналом 1 и 2 гривны.
Напомним также, что Нацбанк выпускает монеты номиналом в 5 гривен с изображением Крыма.