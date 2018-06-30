Накануне встречи Путина и Трампа в Хельсинки из США прозвучало еще одно неожиданное заявление.

Пентагон начал составлять смету расходов и просчитывать последствия от вывода американских войск из Германии. Они находятся там с 1945 года.

Об этом пишет The Washington Post со ссылкой на собственные источники в оборонном ведомстве США.

Вариант вывести подразделения из Германии и полностью или частично передислоцировать их в Польшу - серьезно обсуждается военными. Причем Польша, по данным газеты, уже выразила готовность выделить на содержание американской военной базы два миллиарда долларов.

Идея вывести войска из Германии пришла в голову Трампу в начале года - он задавал вопрос своим военным советникам, зачем Америке столько военных в ФРГ. Одновременно он возобновил атаки на европейских членов НАТО, которые мало, по его мнению, вносят в общую копилку Альянса.

Кроме того, издание связывает слухи о возможном выводе войск США из ФРГ с нарастанием напряжения между Трампом и канцлером Германии Ангелой Меркель.

В Европе уже обеспокоены намерениями Трампа. Брюссель начал зондаж среди коллег из Вашингтона на предмет реалистичности таких планов. В ЕС также подозревают, что действия Пентагона - это игра Трампа накануне саммита НАТО, который состоится 12-13 июля.

Пентагон, отмечает газета, прокомментировал, что министерство в любом случае всегда анализирует свои затраты на размещение войск.

Ранее Дональд Трамп в комментарии американским журналистам не исключил признание Крыма российским.

Напомним, в ноябре 2017 года в ЕС решили строить свой оборонный Альянс. Мы разбирались, для чего создают PESCO и что выберет Украина