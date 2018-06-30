В Русской православной церкви заявили об угрозе кровопролития в Украине - в случае, если УПЦ Киевского патриархата попытается захватить Киево-Печерскую и Почаевскую лавры.

Об этом заявил глава Отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Иларион в интервью греческому агентству церковных новостей "Ромфеа", на которое ссылается "Интерфакс-Религия".

"Филарет Денисенко (предстоятель УПЦ КП - ред.) на протяжении 25 лет разнообразными способами обманывает людей. Сейчас он внушает людям, что Константинопольский патриархат уже чуть ли не на днях предоставит автокефалию его структуре. (...) И он же говорит о том, что как только будет создана эта новая церковная структура, в нее должны будут перейти Киево-Печерская лавра и Почаевская лавра", - сказал Иларион.

Реализация подобных планов, по его словам, может привести к трагическим последствиям, так как верующие просто не отдадут лавры.

"Сейчас около 50 храмов канонической Украинской церкви незаконно захвачены раскольниками, уже совершается насилие над православными верующими. А представьте себе, что произойдет, если раскольники начнут захватывать лавры. Тысячи людей соберутся, будут защищать эти обители, прольется кровь", - заявил митрополит, подчеркнув, что "ни в коем случае нельзя этого допустить".

По информации Илариона, патриарх Варфоломей сказал, что люди, которые распространяют сведения, будто уже написан томос об автокефалии, являются "врагами Константинопольского патриархата".

Напомним, патриарх УПЦ КП Филарет уже озвучивал мнение, что обе лавры после предоставления Томоса должны перейти под контроль новой автокефальной структуры.

В УПЦ Московского патриархата, которая контролирует обе православные святыни, восприняли заявление Филарета как прямую угрозу.