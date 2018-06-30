Маск показал, как роботы собирают Tesla Model 3 с двумя двигателями. Фото
Генеральный директор Tesla Илон Маск обнародовал некоторые фотографии из разных мест на фабрике, где работает роботизированное производство автомобилей.
Фото опубликованы на страницах в социальных сетях Instagram и Twitter.
Маск показал мастерскую, где красят автомобили, и даже некоторые экземпляры Model 3 с двумя двигателями, выкрашенные в мастерской.
Фото: twitter.com/elonmusk
Он также поделился изображениями производства сидений - то, что Tesla ввела несколько лет назад.
Фото: elonmusk/Instagram
Фото: elonmusk/Instagram
Автомобиль Tesla рядом с частью ракеты Falcon Heavy на мысе Канаверал, штат Флорида, 2017 год Фото: SpaceX
Маска также продемонстрировал большую партию приводов Tesla.
Фото: twitter.com/elonmusk
Также Маск поделился видео, на котором, похоже, изображена сварочная станция, где полдесятка роботов работает на шасси транспортных средств.
Как сообщала "Страна", создатель Tesla Маск поссорился с художником из-за пукающего электричеством единорога.
Напомним также, что ранее Илон Маск опубликовал фотографии "пузатенькой" Tesla Model 3.