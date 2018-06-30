Генеральный директор Tesla Илон Маск обнародовал некоторые фотографии из разных мест на фабрике, где работает роботизированное производство автомобилей.

Фото опубликованы на страницах в социальных сетях Instagram и Twitter.

Маск показал мастерскую, где красят автомобили, и даже некоторые экземпляры Model 3 с двумя двигателями, выкрашенные в мастерской.

Фото: twitter.com/elonmusk

Он также поделился изображениями производства сидений - то, что Tesla ввела несколько лет назад.

Фото: elonmusk/Instagram

Фото: elonmusk/Instagram

Автомобиль Tesla рядом с частью ракеты Falcon Heavy на мысе Канаверал, штат Флорида, 2017 год Фото: SpaceX

Маска также продемонстрировал большую партию приводов Tesla.

Фото: twitter.com/elonmusk

Также Маск поделился видео, на котором, похоже, изображена сварочная станция, где полдесятка роботов работает на шасси транспортных средств.

Robotech Публикация от Elon Musk (@elonmusk) 29 Июн 2018 в 5:16 PDT

Как сообщала "Страна", создатель Tesla Маск поссорился с художником из-за пукающего электричеством единорога.

Напомним также, что ранее Илон Маск опубликовал фотографии "пузатенькой" Tesla Model 3.