В Иране украинский моряк Андрей Новичков, которому грозит смертельный приговор через повешение, объявил голодовку. Новичкова подозревают в убийстве матроса судна Arezoo.

Об этом сообщает "Громадське" со ссылкой на первого секретаря посольства Украины в Иране Сурена Бальянца.

"Да, я подтверждаю эту информацию. Мы этим делом занимаемся. Всю информацию по Новичкову я передал Министерству иностранных дел", - сказал консул.

По словам Бальянца, он поддерживает контакт с Новичковым и знает о его состоянии.

Он добавил, что сотрудники посольства Украины смогут увидеть Новичкова только после предоставления на это соответствующего разрешения.

Андрей Новичков Фото: Скриншот/ТСН

По словам Бальянца, моряка задержали в Тегеране. Новичков осенью 2017-го уже объявлял голодовку, однако тогда его освободили под обязательство.

На вопрос о том, каковы причины задержания Новичкова сейчас - в посольстве отвечать отказались.

Напомним, что моряк Андрей Новичков из Одессы в ноябре 2016 года выехал из Украины после того, как подписал контракт на работу старшим помощником капитана иранского судна Arezoo. На судно Новичков сел неподалеку от Шанхая. На 18-й день плавания в Южно-Китайском море у Новичкова произошел конфликт с одним из матросов. По словам украинца, тот ему грубил, пытался ударить, а после - выпрыгнул за борт. Тогда судно остановили, начали поиски, однако матроса так и не нашли.

После инцидента экипаж судна распустили. Однако в феврале 2017 года Новичкова силой вывели на берег и доставили в полицию, где от него требовали признания об убийстве матроса. С того времени Новичков уже был за решеткой.

По словам Новичкова, он после освобождения проживал в офисе иранской туристической компании, куда его устроили знакомые консула.

За долгое время расследования дела моряка это дело переквалифицировали из убийства по неосторожности в умышленное убийство. Украинцу грозит казнь через повешение. Впрочем, у следствия нет доказательств. Примечательно, что рассмотрение дела Андрея Новичкова в суде до сих пор не началось.

Как сообщала "Страна", дело Новичкова ведется на фарси (персидский язык). Поэтому украинец не может ознакомиться с материалами, не понимает, в чем конкретно и на каких основаниях его обвиняют.

Двое адвокатов (граждан Ирана) взяли у моряка за услуги деньги, но, как отмечают в организации, ничего не сделали для его защиты. За время отсутствия Новичкова в Украине умерла его мать, которая была серьезно больна, и для лечения которой он пытался заработать деньги, уходя в рейс.

Напомним также, что в Греции украинского моряка приговорили к 70 годам тюрьмы.

Ранее "Страна" выяснила обстоятельства загадочной смерти украинских моряков близ берегов Африки.