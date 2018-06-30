Сегодня, 30 июня, в Украине вступило в силу решение Национальной комиссии по государственному регулированию в сфере связи и информатизации (НКРСИ) относительно улучшения работы 4G.

Об этом сообщает пресс-служба комиссии.

До 2019 года связью четвертого поколения должны быть обеспечены почти все жители областных центров. До 2021 - каждого населенного пункта с население более 10 тысяч человек.

"Благодаря указанным мерам, появилась возможность улучшения предоставления услуг 4G потребителям путем преодоления высокого уровня фрагментации частот в диапазоне 1800 МГц и возможности использования 4G‑радиотехнологии в этом диапазоне", - говорится в заявлении.

В НКРСИ отметили, что "мобильные операторы с 1 июля 2018 года обязаны обеспечить возможность получения услуг по использованию 4G в упомянутом диапазоне: в течение 12 месяцев (то есть до июля 2019 года) не менее 90% населения каждого областного центра Украины; в течение 42 месяцев (то есть до декабря 2021 года) не менее 90% населения каждого населенного пункта с населением более 10 тыс человек".

Как сообщала "Страна", Киевстар, Vodafone и lifecel получили лицензии на самый привлекательный 4G-диапазон.

Напомним также, что за первую неделю 4G в Украине воспользовался 1 млн человек.

Также "Страна" писала, как проверить готовность SIM-карты и телефона к 4G. Список комбинаций.