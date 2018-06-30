Главного тренера сборной Аргентины Хорхе Сампаоли ждет увольнение после поражения от команды Франции в матче 1/8 финала чемпионата мира-2018. Об этом сообщает sports.ru.

Решение про отставку руководство Аргентинской федерации футбола приняло еще во время группового этапа, в трех матчах которого сборная сыграла вничью с Исландией (1:1), уступила хорватам (0:3) и обыграла нигерийцев (2:1).

Напомним, в составе "альбиселесте" отличились Анхель Ди Мария, Габриэль Меркадо и Серхио Агуэро. У французов забивали Антуан Гризманн, Бенжамен Павар и Килиан Мбаппе, оформивший дубль.

Во время группового этапа сообщалось, что ряд ведущих игроков сборной Аргентины недоволен работой Сампаоли. Появилась информация, что перед матчем с Нигерией состав определяли Лионель Месси и Хавьер Маскерано.

Напомним, чемпионат мира проходит в России с 14 июня по 15 июля. Турнир принимают 11 городов страны.

По данным, которыми располагает TyC Sports, 58-летний специалист не будет сам уходить из сборной Аргентины, так как по условиям его трудового соглашения он может получить $20 млн в случае досрочного увольнения.

Фото: minval.az

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