21-летняя британская актриса Софи Тернер, сыгравшая Сансу Старк из "Игры престолов", рассказала про восьмой сезон проекта. Она намекнула, что зрителей ожидает эпичная кровавая бойня в финале сериала.

Об этом пишет Gold Derby.

"Все соберутся вместе, чтобы бороться с надвигающейся гибелью. Между этими небольшими группами людей будет много напряжения, но все они сражаются вместе за то, что считают правильным", - сообщила исполнительница роли Сансы Старк.

Тернер добавила, что в финальном сезоне проекта будет еще больше "смертей, насилия и крови".

"Это Игра престолов, так что да, в этом сезоне нас ждет еще больше смертей. Финал будет очень кровожадным и эмоционально мучительным!", - призналась она.

Как сообщала "Страна", Джон Сноу из "Игры престолов" женился на рыжей подружке из сериала.

Также напомним, что Кит Харингтон хочет избавиться от кудрей после финала "Игры престолов".

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