Глава украинского Центра исследований армии, конверсии и разоружения Валентин Бадрак заявил, что в Украине создается новая противокорабельная ракета для противостояния России на море.

Об этом сообщает "Апостроф".

"Это один из тех психологических факторов, которые должны всерьез воздействовать на политику Кремля на этом участке", – отметил Бадрак.

По словам военного эксперта, ракета прошла успешные стрельбы и готовится к государственным испытаниям.

"И здесь принимает участие целая команда предприятий под руководством, не побоюсь этого слова, уже легендарного киевского конструкторского бюро "Луч", которым разработана целая линейка ракет. Самое интересное, что в перспективе может появиться и крылатая ракета более серьезной дальности – до 1500 км – но для этого Украине нужно было бы получить добро со стороны Международного режима контроля за ракетной технологией, удачно провести переговоры на международном уровне. С украинской стороны должен быть микс работы, нужно использовать трибуны всех международных организаций, использовать то, что еще мало используется", – говорит директор ЦИАКР.

При этом Бадрак отметил, что море всегда было наиболее слабым местом для Украины, в том числе в плане финансирования.

"Военно-морские силы всегда были аутсайдером - в плане взглядов Киева на то, как развивать и как финансировать", - отметил он.

Видео испытания первой украинской крылатой ракеты

Напомним, ранее появились фото испытаний украинской крылатой ракеты.

Как сообщала "Страна", в Сети опубликовано видео, как в КБ "Южное" разрабатывают новую гиперзвуковую ракету.

Ранее "Страна" сообщала о дате, когда в украинский флот войдет первый ракетный катер.