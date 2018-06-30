В Киеве 30 июня прошел мощный ливень. После непродолжительного но сильного ливня "поплыли" даже троллейбусы и маршрутки. Вода затекала в салон общественного транспорта. Видео опубликовано на странице "Киев Оперативный" в Facebook.



Последствия грозы и ливня почувствовали во многих районах столицы. Так, в Киеве затопило десятки улиц, на дорогах образовались пробки.

Автомобилисты отмечают, что вода в некоторых районах достигла и даже накрыла бордюры. Затруднено движение транспорта, в частности, на выезде с автостанции Выдубичи.

Автобусы не могут двигаться, вода достигала дверей и заливалась в салон. На видео видно, что люди в транспорте поднимают ноги, чтобы не намокнуть. Добавим, что синоптики прогнозируют мощные дожди содержаться как минимум до конца недели.

Как сообщает "112 Украина", дорогу в районе автовокзала "Выдубичи" серьезно затопило.

"Сейчас мы находимся на столичных Выдубичах, тут затопило значительный участок дороги. Мы видели, как люди пытаются перейти на другую сторону, некоторым это даже удалось. Воды тут, как минимум, по колено, мы не видим даже тротуаров, они просто оказались под водой", - сообщает очевидец.

По словам женщины, ранее сегодня проблемный участок пытались проехать два автобуса, им это не удалось. В результате спасатели перекрыли дорогу.

Фото: Ирина Ледовска/Facebook

Фото: Ирина Ледовска/Facebook

Тем временем, пользователи в соцсетях уже делятся впечатлениями и фото после пережитого ливня в столице.

Они уверены, что при непогоде главное - беречь нервы и надевать дождевик.

Фото: pashapeno4kin/Instagram

Как сообщала "Страна", в Украине дожди с грозами обесточили почти 400 населенных пунктов.

Также "Страна" писала, что Чернигов оказался под водой, люди спасаются на лодках. Напомним, здесь трех человек увезли на скорой, эвакуировали почти сотню домов.