В 21.00 субботы, 30 июня на стадионе "Фишт" в Сочи начнется матч за выход в 1\4 финала чемпионата мира по футболу между Уругваем и Португалией. В следующем раунде победителя сегодняшнего футбольного вечера уже ждет Франция.

Команды по-разному завершили групповой этап российского Мундиаля. Португальцы в своей группе заняли второе место, едва не пропустив вперед Иран.

В их активе - боевая ничья с Испанией "им. Криштиану Роналду".

Уругвайцы же уверенно заняли первое место квартета А, разгромив всех своих конкурентов. Безусловно, Испания и Россия - команды разные, но латиноамериканцы прогрессировали от игре к игре безотносительно соперника.

В отсутствие кадровых потерь и дисквалификаций сборные выйдут на поле стадиона в своих самых по-футбольному могущественных составах.

"Страна" ведет онлайн-трансляцию происходящего в Сочи:

13 Удар Роналду заблокировал выпрыгнувший перед уругваец.

9 Фонте замыкал навес в штрафной Уругвай. После удара о португальскую голову правее правой штанги, мимо полетел мяч.

В Уругвае - три миллиона населения. Киев с небольшим ведет в матче с Португалией в 1/8 финала ЧМ.

7 ГООООООООООООООООЛ! Кавани! Сперва он нашел пасом Суареса, тот протащил по левому флангу и тут же навешивает во вратарскую, где все тот же Кавани забил головой!

6 Начавшаяся после штрафного атака завершилась ударом самого известного Криштиану в створ уругвайских ворот. В руках зафиксировал мяч вратарь Уругвая Муслера.

5 Борьба за мяч завершилась контратакой португальцев и нарушении на Криштиану Роналду.

4 Первый угловой в матче у ворот Португалии. С правого фланга атаки подаст Уругвай.

2 Жао Марио навесил с левого фланга к воротам Уругвая. И первый удар в створ в матче. Выше!

Фото: twitter.com/WoundFreeze

1 Уругвайцы начали с прессинга у самой штрафной соперника

21.00 С Богом! Поехали! Португальцы разыграли с центра!

20.58 Криштиану Роналду еще не забивал в плей-офф чемпионатов мира.

20.56 Судья из Мексики - Сесар Рамос.

20.55 В первом туре группового этапа ЧМ-2018 на стадионе "Фишт" португальцы уже провели феерический матч. Тогда, с испанцами, они заключили результативный мир 3:3.

20.54 На чемпионате мира 2018 сборная Уругвая голов в свои ворота еще не пропускала. И не пропустит?

20.51 На стадионе звучат государственные гимны Уругвая и Португалии

Видео: youtube.com/Nação Lusitana

Видео: youtube.com/XL Live

20.50 Команды появляются на футбольном поле! В Сочи сейчас +25 С и большая влажности. А в Уругвае - зима.

20.45 Команды готовятся к выходу на стадион! Скоро все начнется!

20:29 Португальский тренер Фернанду Сантуш слегка перетасовал стартовый состав - по сравнению с матчем против Ирана накануне. В начале игры на поле впервые выпустят Рикарду Перейру из "Селтика". Бернарду Силва заменил Рикарду Куарежмы, а Гонсало Гедеш - Андре Силву.

20:27 Расклад сил и достижений двух сборных накануне матча. Судя по этой инфографике, Уругвай подошел к поединку с более сильных позиций.

20:23 Форвард Уругвая Луис Альберто Суарес держит в руках и во рту традиционный предматчевый мате.

Суарес с мате. Фото - FIFA

20:10 Португальские болельщики в Сочи. Верят в победу своей команды не только над Уругваем, но и вообще на мундиале.

20:06 Уругвай уже на стадионе.

FIFA

20:01 Сборная Уругвая на этом чемпионате отметилась тем, что нарушила череду побед России. В целом же эта команда никогда не поднималась на Чемпионатах мира выше третьего места - это было один раз в 1966 году.

В общем зачете побед и поражений уругвайцы выглядят довольно сильно: 14 побед против 9 поражений. Еще шесть игр сборная закончила ничьей.

19:50 Стартовые составы команд:

Уругвай: Муслера - защита Хименес, Годин, Касерес - полузащита Нандес, Торрейра, Бентанкур, Весино, Лаксальт - атака Суарес, Кавани.

В резерве: М. Силва, Варела, Коатес, Кампанья, Варела, Перейра, Санчес, Родригес, Г. Силва, Хименес, Санчес, Родригес, Урретавискайя, Де Арраскаэта, Гомес, Стуани.

Португалия: Руй Патрисиу - защита Перейра, Пепе, Фонте, Геррейру - полузащита Карвалью, Адриен Б. Силва, Жоау Мариу - атака Гедеш, Роналду.

В резерве: Лопеш, Бету, Алвеш, Седрик, Диаш, Руи, М. Фернандеш, Моутиньо, Б. Фернандеш, А. Силва, Ан. Силва, Мартинш, Куарежма.