Конституционный трибунал Польши рассмотрит "антибандеровские" положения скандального закона об институте национальной памяти.

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина" со ссылкой на польский телеканал TVN24.

Ранее этот трибунал рассматривал статьи, которые касались запрета на обвинение поляков в организации Холокоста. Однако их отменил польский парламент, и производство было прекращено.

А вот "украинские" статьи закона не отменены и продолжают рассматриваться конституционными судьями.

Об этом заявил глава канцелярии президента Кшиштоф Щерски. Он сказал, что в "части, касающейся так называемых украинских статей, разбирательство не прекращается и ждет рассмотрения Конституционным трибуналом".

По мнению президента Польши Анджея Дуды, оценки Конституционного суда требует "отсылка законодательного органа к неопределенному понятию "украинских националистов", учитывая то, что следствием введенной поправки есть возможность уголовных производств против лиц, которые отрицают совершение этих преступлений и, как следствие, понесение ими уголовной ответственности".

Как известно, вступивший в силу 1 марта закон об ИНП позволяет возбудить уголовное дело за отрицание преступлений украинских националистов в 1925-1950 годах (в том числе тех преступлений украинских формирований, которые сотрудничали с Третьим Рейхом).

Преступлением в документе называется также "Волынская резня" - за отрицание "Волынской резни" также вводится наказание.

Напомним, президент Польши Анджей Дуда подписал "антибандеровский закон" в феврале 2018 года.