Из-за сильных дожей Чернигов и прилегающие села утопают в воде. Мощный ливень затопил около 90 частных домов на 20 улицах города.

Пришлось эвакуировать 16 человек. Трое из них госпитализировали.

На одной из улиц затопило парковку, поэтому там виднеются только верхушки микроавтобусов и небольших грузовиков.

Подтопило и канализационные насосные станции. Кроме того, со значительными осадками не способны справиться стоки.

Поэтому улицы города превратились в реки. Сейчас в городе работают спасатели и коммунальщики.

Жители Чернигова адаптируются к временной "большой воде".

Фото: Чернигов LIVE/Facebook

Фото: Чернигов LIVE/Facebook

Фото: Чернигов LIVE/Facebook

Фото: Igor Zinkevych/Facebook

Фото: cn.dsns.gov.ua

Фото: cn.dsns.gov.ua

Фото: Чернигов LIVE/Facebook

Фото: cn.dsns.gov.ua

Фото: cn.dsns.gov.ua

Фото: cn.dsns.gov.ua

Фото: cn.dsns.gov.ua

Фото: cn.dsns.gov.ua

Как сообщала "Страна", КП "Черниговводоканал" не гарантирует стабильной подачи воды в дома в ближайшее время.

Напомним также, что в соцсетях жители Чернигова публикуют фото и видео затопленных улиц, на которых машины стоят по крышу в воде.