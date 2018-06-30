Приложение для обмена сообщениями WhatsApp создало новую функцию Broadcast Only, которая позволяет администраторам групповых чатов создавать каналы для чтения. Это позволит пользователям получать информацию в виде объявлений или новостей, как в Telegram. Об этом сообщает hi-tech.

Чтобы активировать функцию нужно зайти во вкладку "Информация о группе", нажать на "Настройки группы", затем на "Отправить сообщения", где следует выбрать пункт "Только администраторы".

Обычные пользователи смогут оставаться в группе, однако отправить смс или картинку они не смогут. Группа в этом случае становится однонаправленным потоком информации, где небольшое количество администраторов может транслировать ее на аудиторию до 256 пользователей.



Нововведение будет полезно, например, для родительских школьных чатов, общественных, коммерческих и некоммерческих организаций.

Кстати мессенджер ICQ мало чем уступает WhatsApp. В дополнении к групповым звонкам, он обладает и другими сильными сторонами, которых нет у детища Facebook. "Аська" поддерживает пины сообщений и упоминания пользователей в них, поиск и редактирование отправленных сообщений, а также стикеры (поиск по наборам, эмодзи и прочее).

Как сообщала "Страна", ранее в работе мессенджера WhatsApp произошел сбой по всему миру.

Также "Страна" писала, что в России заблокировали более 300 IP-адресов мессенджера WhatsApp.

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