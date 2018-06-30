В штабе ООС заявили, что подразделения Объединенных сил готовы соблюдать режим прекращения огня на Донбассе с 1 июля в связи с началом уборки урожая.

"Силы ООС всегда готовы к соблюдению минских договоренностей", - заявили в штабе ООС.

Впрочем, еще утром 30 июня штаб ООС на Донбассе докладывал о 34 случаях прицельного огня по позициям украинских военных. 8 обстрелов было из тяжелого вооружения.

Фото: facebook.com/pressjfo.news

В свою очередь представиьели неподконтрольной территории в Донецкой и Луганской областях также заявляют о готовности соблюдать "хлебное перемирие" с 1 июля.

"Были достигнуты договоренности о начале "хлебного" перемирия с 1 июля 2018 года. Со своей стороны заверяем о полной готовности к соблюдению данного решения", - заявил глава пресс-службы "вооруженных сил "ДНР" Даниил Бессонов.

Напомним, договоренности об установлении "режима тишины" на период сбора урожая с 1 июля были достигнуто во время работы трехсторонней Контактной группы на переговорах в Минске.

"ТКГ с участием представителей ОРДЛО подтверждает полную приверженность сторон конфликта всеобъемлющего, устойчивого и бессрочным режима прекращения огня начиная с 1 июля 2018 по киевскому времени", - сообщила пресс-секретарь представителя Украины в ТКГ Леонида Кучмы Дарка Олифер.

Также ТКГ подтвердила "свою общую и твердую приверженность полному выполнению Минских договоренностей".

Как сообщала "Страна", стороны конфликта на Донбассе пообещали ОБСЕ соблюдать перемирие с 1 июля.

Напомним также, что в Минске хотели ввести "режим тишины" на Донбассе на весть летний период.