Саудовская Аравия увеличит добычу нефти до двух миллионо баррелей в сутки. Об этом у себя в Твиттере написал президент США Дональд Трамп.

По его словам, король Сальман бен Абдель-Азиз Аль Сауд ответил на просьбу президента США согласием.

"Только что поговорил с королём Саудовской Аравии Салманом и объяснил ему, что из-за беспорядков и нарушений в Иране и Венесуэле я прошу увеличить добычу нефти, возможно, до двух двух миллионов баррелей, чтобы компенсировать разницу... Он согласен!" — заявил американский лидер.

Ранее страны ОПЕК+ утвердили увеличение добычи нефти во второй половине 2018 года на один миллион баррелей в сутки.

США серьезно взялись за нефтяной рынок, который в последнее время показывает рост цен на "черное золото", и это беспокоит Белый дом.

Впрочем, до серьезного падения цены дело, по мнению экспертов, не дойдет. Трамп сейчас активно выдавливает Иран с рынка, вводя эмбарго на его нефть уже с осени.