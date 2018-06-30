Пятая ракетка мира Элина Свитолина, которая рассказала о милионных доходах, похвасталась нарядом на традиционной вечеринке перед Уимблдонским турниром, который пройдет с 2-го по 15 июля в пригороде Лондона.

Платье 23-летней одесситки вызвало жаркие споры в Instagram.

Многие фолловеры поразились слишком короткой длине наряда и назвали мини-платье откровенным и нескромным.

Фанаты в комментариях удивляются поразительными изменениями во внешности спортсменки, приводя в качестве доказательств ее старые фотографии.

Фото: j48tennis.net

Фото: instagram.com/elisvitolina

Фото: instagram.com/elisvitolina

Фото: instagram.com/elisvitolina

Фото: instagram.com/elisvitolina

Напомним, что в уимблдонском турнире этого года украинка стартует сразу в основной сетке соревнований под пятым номером посева.

Перед Уимблдоном украинская теннисистка заявила, что будет чувствовать себя на этом турнире «как дома». Не так давно Свитолина переехала Лондон, где, по ее мнению, созданы идеальные условия для тренировок.

Как сообщала "Страна", Свитолина объяснила, почему проиграла на Ролан Гаррос.

Также "Страна" писала, что Свитолина рассталась со своим британским женихом-крикетистом.

О разрыве сообщил меценат Элины Юрий Сапронов в Facebook.

"Сердце Элины Свитолиной свободно. Рис Топли, прости пожалуйста, но ты ло@ара. Это шутейно, не зло. Такую невесту упустил. Всему учить Вас, молодых, надо-:))", - написал Сапронов.