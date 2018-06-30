В Японии ракета стартап-компании Interstellar Technologies рухнула на землю сразу после запуска в городе Таики префектуры Хоккайдо.

Об этом сообщает NHK World.

Запуск 10-метровой ракеты состоялся в 5:30 утра в субботу, 30 июня. Через несколько секунд после запуска ракета упала и взорвалась. Площадь возле места запуска была закрыта, поэтому никто не пострадал.

По предварительным данным, причиной крушения стали неполадки в главном двигателе.

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