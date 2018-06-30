Июль обещает стать самым жарким месяцем для украинцев. Месяц пройдет с частыми грозами и ливнями. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Отмечается, что средняя месячная температура воздуха составляет 17-22 градусов тепла, на юге до +24, в горных районах от +11 до +16.

"Абсолютный максимум температуры воздуха побьет в Харьковской, Луганской, Херсонской и Одесской областях, где будет местами до +40...+41 градуса, в горных районах +24...+30 градусов. Абсолютный минимум температуры составит +11 градусов по Украине и +1 градуса в Карпатах", - говорится в сообщении.

Средняя месячная количество осадков 46-102 мм, в Карпатах, на Прикарпатье, Тернопольской и Хмельницкой 103-184 мм, в южной части местами 29-47 мм.

Ранее в Укргидрометцентре сообщили, что и в августе температура по всей территории Украины будет достигать +35...+40 градусов, а значительное снижение температуры начнется во второй половине сентября.

Как сообщала "Страна", июль в Украине начнется грозами, шквальным ветром и похолоданием.

Также "Страна" писала, что спасатели предупредили о начале паводка и подъеме уровня воды в водоемах.