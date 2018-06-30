На трассе Киев-Чернигов жуткое ДТП - легковушку разорвало пополам. Фото
На трассе Киев – Чернигов у Скибина произошло ужасное ДТП: Volkswagen разорвало надвое о грузовик.
Задняя часть легкового автомобиля повисла на кабине фуры, сообщает в Facebook журналист Владислав Антонов.
"Переднюю часть отбросило метров на 20. О пострадавших в данный момент не сообщается", - пишет журналист.
На месте работают полиция и спасатели.
Это не первая авария за сегодня, в которой разрывает автомобиль.
В Киеве на Голосеевском проспекте Audi 100 выехала на полосу встречного движения и врезалась в столб. Легковушку отбросило на противоположную сторону дороги, а затем снова на встречку.
Отметим, что сегодня в Киевской области идут ливни - мокрая дорога способствует повышенной аварийности. Полиция призывает к осторожности на дорогах.
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