Власти аннексированного Крыма считают, что в этом году полуостров посетят около миллиона украинцев. Об этом сообщил глава комитета по санаторно-курортному комплексу и туризму Алексей Черняк, сообщает РИА "Новости".

"Крым входит в пик высокого летнего сезона. С каждым днем растет число туристов, приезжающих в Крым, в том числе из Украины, на отдых, лечение и оздоровление", - сообщил Черняк.

По его словам, курорты полуострова становятся все более востребованными.

"Сейчас со стороны Украины наблюдаются многочасовые очереди, и связаны они с резким увеличением граждан Украины, которые хотят отдохнуть в Крыму", - добавил глава комитета по туризму.

О том, что очереди в Крым со стороны подконтольной Украине территории стали больше, рассказывала на днях в Facebook адвокат Татьяна Монтян, которая ехала из Киева в Евпаторию.

"Очередь из машин (на переходе Каланчак-Армянск - ред.) просто неимоверная - когда я приблизительно в 17 часов пересекала пеший переход, одновременно со мной оформлялись люди, которые стояли в очереди на машинах с 9 утра!", - пишет Монтян.

По ее словам, со стороны Каланчака, где стоит очередь на въезд в Крым, нет никаких кафе и не продается даже вода - и это в 40-градусную жару.

Напомним, в Крыму установили курортный сбор, который будут платить отдыхающие.

Как сообщала "Страна", чиновник из Запорожья вышел под залог и тут же сбежал в Крым.

Также "Страна" писала, что президент США Дональд Трамп не исключил признание Крыма российским.