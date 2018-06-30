У народного депутата случился обширный инфаркт, состояние тяжелое
Народный депутат из "Воли народа" Александр Пономарев попал в больницу в тяжелом состоянии.
У Пономарева по предвалительным данным - обширный инфаркт, пишет gazeta.zp.ua
На момент ЧП в пятницу, 29 июня, депутат находился в Бердянске. Его экстренно увезли в Запорожье.
Александр Пономарев. Фото - gazeta.zp.ua
В ноябре 2017 года в больницу с гипертоническим кризом попал нардеп Борислав Береза.
Он тогда даже выложил фотографию из больничной палаты с капельницей в руке.
Ранее мы рассказывали, что с инфарктом попал в больницу известный рок-певец Константин Кинчев.
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