Народный депутат из "Воли народа" Александр Пономарев попал в больницу в тяжелом состоянии.

У Пономарева по предвалительным данным - обширный инфаркт, пишет gazeta.zp.ua

На момент ЧП в пятницу, 29 июня, депутат находился в Бердянске. Его экстренно увезли в Запорожье.

Александр Пономарев. Фото - gazeta.zp.ua

В ноябре 2017 года в больницу с гипертоническим кризом попал нардеп Борислав Береза.

Он тогда даже выложил фотографию из больничной палаты с капельницей в руке.

Ранее мы рассказывали, что с инфарктом попал в больницу известный рок-певец Константин Кинчев.