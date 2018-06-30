Три объекта из Кении, Омана и Саудовской Аравии внесли в список объектов всемирного наследия ЮНЕСКО. Решение одобрил Комитет всемирного наследия на 42-й сессии Комитета.

В перечень попали:

Археологический объект Тхимлич Охинга (Кения) - расположен к северо-востоку от города Мигори в районе озера Виктория, имеются укрепленной каменной постройкой, построенной методом сухой кладки, вероятно, в XVI веке нашей эры. В ЮНЕСКО отмечают, что это выдающийся пример строительства методом сухой каменной кладки.

Фото: Pinterest

Древний город Калхат (Оман). Объект расположен на восточном побережье Омана, город Калхат, окруженный внутренними и внешними стенами, а также районы за пределами городских стен, в которых расположены некрополи. Древний город Калхат является уникальным археологическим свидетельством торговли между жителями восточного побережья Аравийского полуострова, Восточной Африки, Индии, Китая и Юго-Восточной Азии.

Некрополь в Калхате Фото: Alfred Weidinger/Wikipedia

Оазис Аль-Ахса, меняющийся культурный ландшафт (Саудовская Аравия) - это системный объект, расположенный в восточной части Аравийского полуострова. Он состоит из садов, каналов, источников, дренажного озера, исторических зданий. Объект Оазис Аль-Ахса - самый большой оазис в мире, в котором насчитывается 2,5 миллиона пальм.

Фото: kahhar-786.livejournal.com

Как сообщала "Страна", Израиль официально оповестил ЮНЕСКО о выходе из ее состава в 2018 году.

Напомним также, что неаполитанская пицца без мяса стала культурным наследием ЮНЕСКО.

Ранее "Страна" также писала, что президент Франции Эммануэль Макрон хочет внести французский багет в список культурного наследия ЮНЕСКО.