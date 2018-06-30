Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили, которого депортировали в Польшу из Украины, планирует вернуться в Грузию до президентских выборов, которые пройдут осенью этого года.

Об этом он заявил в интервью телеканалу RTVi.

"Я вернусь, я думаю, до президентских выборов этой осенью, экс-премьер-министр и грузинский бизнесмен Бидзина Иванишвили, я уверен, проиграет. Конечно, он будет их фальсифицировать, но это у него не пройдет... Если бы они думали, что они меня смогут задержать и удержать, они бы давно уже меня забрали из Украины. Они не могут меня задержать, потому что у нас реально очень мощная поддержка", – отметил Саакашвили.

Он подчеркнул, что создал самое успешное государство на постсоветском пространстве.

"Я – человек, который, вообще, поставил Грузию на современную мировую политическую карту, где ее до моего президентства не было... Для олигарха, который так и не стал частью государственности в Грузии, держать меня в тюрьме – это непосильная задача", – отметил Саакашвили.

Он выразил мнение, что Грузии не нужна новая революция, ей нужна смена власти через президентские выборы.

"Я уверен, что у Грузии достаточно сил, в том числе и молодежи, в том числе на уровне гражданского общества, которое не будет мириться с тем, что один никому не нужный олигарх, направленный из Москвы, который не имеет, наверное, полного среднего образования", – резюмировал экс-президент.

В октябре в Грузии пройдут выборы президента. Саакашвили до этого обещал вернуться в страну, но не уточнял, будет ли баллотироваться.

Напомним, Саакашвили еще в мае заявил, что хочет вернуться в Грузию и исправить свои ошибки.

Как сообщала "Страна", ранее Михаил Саакашвили рассказал о своих президентских планах в Украине.