Польша выиграла промежуточный суд у "Газпрома" и намерена получить от Москвы скидку на газ. Об этом сообщает пресс-служба польской нефтегазовой компании PGNiG.

Стокгольмский арбитраж постановил, что Варшава имеет право требовать с российского газового монополиста снижения цены - в рамках действующего долгосрочного газового контракта.

Сейчас стоимость газа в контракте значительно превышает цены на европейских рынках, утверждают в Польше.

"Суд принял во внимание ключевые аргументы PGNiG, указывающие на необходимость снижения цены контракта и отклонил официальные возражения "Газпрома", направленные на поддержание существующих нерыночных ценовых условий в рамках Ямальского контракта", - приводятся в сообщении слова главы PGNiG Петра Возняка.

Правда, Возняк понимает, что цена будет снижена до рыночного уровня на более позднем этапе разбирательства. В "Газпроме" же заявили, что продолжат судиться.

"Страна" уже рассказывала, как российская компания сумела заморозить похожее решение арбитража в пользу Украины. Мы разбирались, что значит для Украины эта заморозка.

А на днях "Нафтогаз" подтвердил, что "Газпрому" разрешили пока не платить Украине $2,6 миллиарда, выигранные в Стокгольме.