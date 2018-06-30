Омелян рассказал, почему сотни украинцев по-прежнему "заперты" в тунисском аэропорту и когда они попадут домой
Из Туниса третьи сутки не могут вылететь около 800 украинских туристов. Только часть смогла вернуться домой из аэропорта Монастир.
По словам министра инфраструктуры Украины Владимира Омеляна, причина в долгах "туроператора "Oasis Travel", которых не выплатил перевозчику "Bravo" ни цента из более миллиона долларов.
Об этом министр написал в Facebook.
"Об этой ситуации "Oasis Travel" знал, были разные моменты урегулирования, никаких средств не поступало. Тем не менее, авиакомпания "Bravo" за свой счет уже вывезла 650 туристов в Украину, этой ночью был еще один дополнительный борт, который забрал 120 человек, еще остается, по нашим подсчетам, около 800", - сообщил он.
По словам Омеляна, в понедельник, 2 июля, будет обеспечено еще 5 рейсов, которые авиакомпания тоже выполняет за свой счет, чтобы все украинцы вернулись домой.
Глава Мининфраструктуры добавил, что два рейса будут на Львов и три - на Киев.
"В ближайшее время будет график этих полетов. Относительно пребывания туристов в Тунисе до понедельника, туроператор "Oasis Travel" взял на себя обязательства разместить всех людей за свой счет в гостиницах Туниса", - добавил он.
Омелян также привел список рейсов, которыми будут возвращать украинцев домой.
1. DM 7305 IEV 04:10-MIR 07:45 (UR- CPB) 172 pax
2. DM 7384 MIR 08:45- LWO 12:00 (UR- CPB) 172 pax
3. DM 7383 LWO 13:00- MIR 16:30 (UR- CPB) 172 pax
4. DM 7306 MIR 17:30- IEV 21:00 (UR- CPB) 172 pax
5. DM 7371 IEV 06:00- MIR 09:35 (UR- CQM) 180 pax
6. DM 7376 MIR 10:35- LWO 13:50 (UR- CQM) 180 pax
7. DM 7375 LWO 15:00- MIR 18:20 (UR- CQM) 180 pax
8. DM 7372 MIR 19:20- IEV 22:50 (UR- CQM) 180 pax
9. DM 7377 IEV 04:30- MIR 08:15 (UR- CRX) 172 pax
10. DM 7378 MIR 09:15- IEV 13:00 (UR- CRX) 172 pax
Напомним, около трехсот украинских туристов не могли вылететь домой из тунисского аэропорта Монастир.
Пассажиры должны были вылететь в Украину самолетами компании Bravo Airways. Однако, по их словам, авиакомпания и туроператор Oasis Travel в лице принимающей компании Insight Holidays не выполняют своих обязательств по возврату их домой.
Как сообщала "Страна", к туристами для решения проблемы прибыл украинский консул. В Консульстве Украины в Тунисе сообщили, что рейс задерживается из-за отсутствия горючего для заправки самолета.
В авиакомпании Bravo Airways заявили, что рейсы, которые должны были выполняться 27 июня из Киева, Львова и Харькова в Монастир, были отменены из-за отсутствия оплаты рейсов со стороны туроператора Oasis Travel.