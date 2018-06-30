Из Туниса третьи сутки не могут вылететь около 800 украинских туристов. Только часть смогла вернуться домой из аэропорта Монастир.

По словам министра инфраструктуры Украины Владимира Омеляна, причина в долгах "туроператора "Oasis Travel", которых не выплатил перевозчику "Bravo" ни цента из более миллиона долларов.

Об этом министр написал в Facebook.

"Об этой ситуации "Oasis Travel" знал, были разные моменты урегулирования, никаких средств не поступало. Тем не менее, авиакомпания "Bravo" за свой счет уже вывезла 650 туристов в Украину, этой ночью был еще один дополнительный борт, который забрал 120 человек, еще остается, по нашим подсчетам, около 800", - сообщил он.

По словам Омеляна, в понедельник, 2 июля, будет обеспечено еще 5 рейсов, которые авиакомпания тоже выполняет за свой счет, чтобы все украинцы вернулись домой.

Глава Мининфраструктуры добавил, что два рейса будут на Львов и три - на Киев.

"В ближайшее время будет график этих полетов. Относительно пребывания туристов в Тунисе до понедельника, туроператор "Oasis Travel" взял на себя обязательства разместить всех людей за свой счет в гостиницах Туниса", - добавил он.

Омелян также привел список рейсов, которыми будут возвращать украинцев домой.

1. DM 7305 IEV 04:10-MIR 07:45 (UR- CPB) 172 pax

2. DM 7384 MIR 08:45- LWO 12:00 (UR- CPB) 172 pax

3. DM 7383 LWO 13:00- MIR 16:30 (UR- CPB) 172 pax

4. DM 7306 MIR 17:30- IEV 21:00 (UR- CPB) 172 pax

5. DM 7371 IEV 06:00- MIR 09:35 (UR- CQM) 180 pax

6. DM 7376 MIR 10:35- LWO 13:50 (UR- CQM) 180 pax

7. DM 7375 LWO 15:00- MIR 18:20 (UR- CQM) 180 pax

8. DM 7372 MIR 19:20- IEV 22:50 (UR- CQM) 180 pax

9. DM 7377 IEV 04:30- MIR 08:15 (UR- CRX) 172 pax

10. DM 7378 MIR 09:15- IEV 13:00 (UR- CRX) 172 pax



Напомним, около трехсот украинских туристов не могли вылететь домой из тунисского аэропорта Монастир.

Пассажиры должны были вылететь в Украину самолетами компании Bravo Airways. Однако, по их словам, авиакомпания и туроператор Oasis Travel в лице принимающей компании Insight Holidays не выполняют своих обязательств по возврату их домой.

Как сообщала "Страна", к туристами для решения проблемы прибыл украинский консул. В Консульстве Украины в Тунисе сообщили, что рейс задерживается из-за отсутствия горючего для заправки самолета.

В авиакомпании Bravo Airways заявили, что рейсы, которые должны были выполняться 27 июня из Киева, Львова и Харькова в Монастир, были отменены из-за отсутствия оплаты рейсов со стороны туроператора Oasis Travel.