В Белом доме опровергли информацию СМИ о желании Трампа вывести США из Всемирной торговой организации. У Трампа отметили, что хотели бы справедливого отношения, но из ВТО выходить не намерены.

Об этом сообщает пресс-служба Белого дома.

"К нам относились очень плохо во ВТО. Это очень несправедливая ситуация. ВТО стоит начать относиться к США справедливо", - сказал Трамп.

Президент подчеркнул, что речь не идет о выходе США из организации.

1 декабря 2017 года США официально сообщили Всемирной торговой организации (ВТО), что выступают против предоставления Китаю статуса страны с рыночной экономикой.

В марте этого года США предварительно согласились не применять новые тарифы к китайскому импорту без одобрения ВТО.

Как сообщала "Страна", США обвинили Китай в "экономической агрессии", которая угрожает всему миру.

Напомним также, что в Минфине США были удивлены желанием Дональда Трампа выйти из ВТО.