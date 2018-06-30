Из-за потопа в Чернигове уже пострадали три человека. Об этом сообщает "Громадське радио".

Специалист отдела агитационно-пропагандистской работы ГосЧС Светлана Максименко рассказала о состоянии пострадавших.

"Одна женщина пожилая была эвакуирована в шоковом состоянии, она замерзла. Ее забрала карета скорой помощи. Сначала врачи оказали помощь женщине, а потом забрали в больницу. Еще одной женщине стало плохо, ее привели в сознание и также забрала скорая. Также мужчина ранил ногу", - добавила Максименко.

Отметим, что в результате проливных дождей в Чернигове произошло подтопление около 90 частных домов на двух десятках улицах. В результате из подтопленных домов спасатели эвакуировали 16 человек.

Ранее "Страна" сообщала, что в Украине дожди с грозами обесточили почти 400 населенных пунктов.