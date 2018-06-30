Создано мобильное приложение, которое помогает отслеживать ситуацию на украинско-польской границе.

Об этом в Twitter сообщил начальник управления консульской деятельности МИД Василий Кирилич.

Приложение для смартфона помогает отслеживать очереди на украинской границе в пределах Львовской области. Программа показывает загруженность пунктов пропуска и дополнительную информацию о них в регионе.

"Отследить загруженность пунктов пропуска на границе во Львовской области теперь можно с помощью мобильного приложения", - сказано в сообщении.

Приложение пока доступно только для владельцев iPhone.

Фото: twitter.com/vasylkyrylych

Ранее "Страна" сообщала, что на границе с Венгрией контрабандист с сигаретами и надувной лодкой угрожал пограничникам.

Также в Киеве задержали женщину, которая облила кислотой любовницу мужа и 13 лет была в бегах за границей.