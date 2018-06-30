Сегодня в Казани состоится один из самых зрелищных матчей этих выходных. Сборная Франции сойдется в плей-офф ЧМ-2018 с Аргентиной.

Это сильные сборные, которые имеют свои чемпионские титулы на турнире.

Между собой обе команды на чемпионатах мира встречались дважды, и оба раза побеждали бело-голубые - то есть, сборная Аргентины.

Однако Франция подходит к плей-офф из лучшей позиции, чем Аргентина: в групповом этапе у нее две победы и одна ничья. У аргентинцев же пока что меньше всего очков на турнире - четыре, наряду со сборной Японии.

Французы же только дважды вылетали из 1/8 финала за всю историю чемпионата мира - в остальных случаях "трехцветные" двигались дальше.

"Страна" следит за ходом игры в режиме онлайн:

25 В ответной атаке Гризманн сумел вбежать в штрафную также справа, но его передачу во вратарскую низом перехватил аргентинский вратарь Франко Армани.

24 Аргентинцы прорвались по правому флангу. Но ничего страшного для Франции.

Фото: twitter.com/Aeev_J

23 Аргентинцы снова заработали угловой по левому флангу атаки. И после навеса в штрафную французы все так же спокойно завладели мячом.

20 Ударил Пол Погба. Сильно выше, куда-то в воображаемый второй этаж над воротами Аргентины полетел мяч.

19 Мбаппе снова врывался в штрафную Аргентины по центру, снова был сбит и сперва судья указал на пенальти. Но после советов аргентинцев и, вероятно, наушника назначил штрафной арбитр.

Фото:

18 Угловой с левого фланга исполнил аргентинец Ди Мария, и моментально перехватил мяч высоченными французами после навеса.

16 Аргентинцы атакуют и застревают в высоких французах. В короткий пас пытаются дойти до штрафной соперника южные американцы.

13 Пробивает Антоан Гризман.

ГООООООООООООООООООООООЛ! После паузы, отправил в левый от себя угол ворот круглого француз. Вратарь аргентинцев прыгнул в другой. Спокойно реализован стандарт.

11 Мбаппе на своей супер скорости прорывался со своей поля, вбежал в штрафную и был сбит! Пенальти! А сам спринтер после столкновения с рукой Рохи все еще лежит на газоне. Желтая аргентинцу к тому же.

10 Аргентинцы не стали выбегать в контратаку и решили вновь начать атаку после череды передач друг другу на своей половине поля

9 Перекладина!

8 Французы заработали опасный штрафной прямо перед полукругом у штрафной сборной Аргентины.

Фото: 1tv.ru

7 Аргентинцы играют в стиле: перепасовка на своей половине поля - выходят французы в прессинг и тут же дальний пас на один из флангов

5 И после аргентинской попытки переправить мяч в штрафную французы завладели мячом. И тут же потеряли его.

Ди Мария прорывался по левому флангу обороны Франции, но при попытке сместиться в центр отобрали мяч у аргентинца.

4 Умтити срубил Лео Месси. Тут же аргентинская часть казанского стадиона "подвзорвалась" недовольством.

3 Аргентина контролирует мяч на своей половине центра поля.

1 Первый штрафной удар исполнит вратарь Аргентины Франко Армани. Это всего лишь второй его матч за сборную.

17.00 Сборная Франции разыграла с центра поля! С Богом! Поехали!

16.57 Главный судья матча - Алирез Фагани из Ирана.

16.54 На стадионе звучат национальные гимны Франции и Аргентины.

Видео: youtube.com/XL Live

Видео: youtube.com/Russian Trooper

16.51 Франция и Аргентина выходят на поле в Казани

16.49 Команды выстроились перед выходом на стадион. Месси, почему-то, смотрит в пол.

16.46 Скоро все начнется!

Фото: fifa.com/worldcup

16.44 Игрок, который начнет сегодняшнюю игру будет первым, отдавшим пас мячом Telstar Mechta в истории футбола.

16.36 Диего Марадона - на матче.

16.35 Система видеоповторов. Кому она поможет сегодня? Скоро узнаем!

Фото: twitter.com/alek_gurov

16.31 На стадионе сейчас +28 С

16.26 Спокойствия, только спокойствия Вам, дон Диего.

Фото: twitter.com/kanabis1980

16.21 Французы вышли в 1/8 финала значительно легче, чем аргентинцы. Две спокойные победы европейцев против полуобморока Диего Марадоны в матче-спасении Аргентины.

Тем не менее, у Франции нет Месси.

16.16 Сегодня наставник Дидье Дешамп проведет 80-ю игру в качестве наставника сборной Франции. В этом качестве он обойдет Раймона Доменека, который вышел с французами в Финал ЧМ-2006 и вывел их в групповой этап южноафриканского Мундиаля четыре года спустя.

16:09 Фото из раздевалки французской сборной. Легендарные футболки, которые сейчас уже поле.

16:07 А вот и стартовые составы обеих команд. Как видим, тренер Аргентины Сампаоли выкатил схему 4-3-3. Он верен своей традиции никогда не повторять стартовый состав.

16:05 Промо-ролик матча, за которым сегодня следит весь мир.

16:03 Аргентинцам весело в Казани, хотя игра для их сборной будет непростой. Впрочем, на этом Чемпионате мира могут быть любые сюрпризы - эпический вылет Германии тому доказательство.

FIFA

16:01 Стартовый состав сборной Франции:

15:59 Легенда аргентинской команды - Лионель Месси - уже вышел разминаться на поле.

Месси на поле. Фото - FIFA

15:57 Французские фанаты идут на стадион.

15:56 Вокруг Казань-арены уже собрались болельщики.

Фото - FIFA

15:54 Победитель сегодняшнего матча сойдется с Уругваем или Португалией, которые будут играть сегодня вечером в 21:00.