Сегодня в Казани состоится один из самых зрелищных матчей этих выходных. Сборная Франции сойдется в плей-офф ЧМ-2018 с Аргентиной.
Это сильные сборные, которые имеют свои чемпионские титулы на турнире.
Между собой обе команды на чемпионатах мира встречались дважды, и оба раза побеждали бело-голубые - то есть, сборная Аргентины.
Однако Франция подходит к плей-офф из лучшей позиции, чем Аргентина: в групповом этапе у нее две победы и одна ничья. У аргентинцев же пока что меньше всего очков на турнире - четыре, наряду со сборной Японии.
Французы же только дважды вылетали из 1/8 финала за всю историю чемпионата мира - в остальных случаях "трехцветные" двигались дальше.
"Страна" следит за ходом игры в режиме онлайн:
25 В ответной атаке Гризманн сумел вбежать в штрафную также справа, но его передачу во вратарскую низом перехватил аргентинский вратарь Франко Армани.
24 Аргентинцы прорвались по правому флангу. Но ничего страшного для Франции.
Фото: twitter.com/Aeev_J
23 Аргентинцы снова заработали угловой по левому флангу атаки. И после навеса в штрафную французы все так же спокойно завладели мячом.
20 Ударил Пол Погба. Сильно выше, куда-то в воображаемый второй этаж над воротами Аргентины полетел мяч.
19 Мбаппе снова врывался в штрафную Аргентины по центру, снова был сбит и сперва судья указал на пенальти. Но после советов аргентинцев и, вероятно, наушника назначил штрафной арбитр.
Фото:
18 Угловой с левого фланга исполнил аргентинец Ди Мария, и моментально перехватил мяч высоченными французами после навеса.
16 Аргентинцы атакуют и застревают в высоких французах. В короткий пас пытаются дойти до штрафной соперника южные американцы.
13 Пробивает Антоан Гризман.
ГООООООООООООООООООООООЛ! После паузы, отправил в левый от себя угол ворот круглого француз. Вратарь аргентинцев прыгнул в другой. Спокойно реализован стандарт.
11 Мбаппе на своей супер скорости прорывался со своей поля, вбежал в штрафную и был сбит! Пенальти! А сам спринтер после столкновения с рукой Рохи все еще лежит на газоне. Желтая аргентинцу к тому же.
10 Аргентинцы не стали выбегать в контратаку и решили вновь начать атаку после череды передач друг другу на своей половине поля
9 Перекладина!
8 Французы заработали опасный штрафной прямо перед полукругом у штрафной сборной Аргентины.
Фото: 1tv.ru
7 Аргентинцы играют в стиле: перепасовка на своей половине поля - выходят французы в прессинг и тут же дальний пас на один из флангов
5 И после аргентинской попытки переправить мяч в штрафную французы завладели мячом. И тут же потеряли его.
Ди Мария прорывался по левому флангу обороны Франции, но при попытке сместиться в центр отобрали мяч у аргентинца.
4 Умтити срубил Лео Месси. Тут же аргентинская часть казанского стадиона "подвзорвалась" недовольством.
3 Аргентина контролирует мяч на своей половине центра поля.
1 Первый штрафной удар исполнит вратарь Аргентины Франко Армани. Это всего лишь второй его матч за сборную.
17.00 Сборная Франции разыграла с центра поля! С Богом! Поехали!
16.57 Главный судья матча - Алирез Фагани из Ирана.
16.54 На стадионе звучат национальные гимны Франции и Аргентины.
Видео: youtube.com/XL Live
Видео: youtube.com/Russian Trooper
16.51 Франция и Аргентина выходят на поле в Казани
16.49 Команды выстроились перед выходом на стадион. Месси, почему-то, смотрит в пол.
16.46 Скоро все начнется!
Фото: fifa.com/worldcup
16.44 Игрок, который начнет сегодняшнюю игру будет первым, отдавшим пас мячом Telstar Mechta в истории футбола.
16.36 Диего Марадона - на матче.
16.35 Система видеоповторов. Кому она поможет сегодня? Скоро узнаем!
Фото: twitter.com/alek_gurov
16.31 На стадионе сейчас +28 С
16.26 Спокойствия, только спокойствия Вам, дон Диего.
Фото: twitter.com/kanabis1980
16.21 Французы вышли в 1/8 финала значительно легче, чем аргентинцы. Две спокойные победы европейцев против полуобморока Диего Марадоны в матче-спасении Аргентины.
Тем не менее, у Франции нет Месси.
16.16 Сегодня наставник Дидье Дешамп проведет 80-ю игру в качестве наставника сборной Франции. В этом качестве он обойдет Раймона Доменека, который вышел с французами в Финал ЧМ-2006 и вывел их в групповой этап южноафриканского Мундиаля четыре года спустя.
16:09 Фото из раздевалки французской сборной. Легендарные футболки, которые сейчас уже поле.
16:07 А вот и стартовые составы обеих команд. Как видим, тренер Аргентины Сампаоли выкатил схему 4-3-3. Он верен своей традиции никогда не повторять стартовый состав.
16:05 Промо-ролик матча, за которым сегодня следит весь мир.
16:03 Аргентинцам весело в Казани, хотя игра для их сборной будет непростой. Впрочем, на этом Чемпионате мира могут быть любые сюрпризы - эпический вылет Германии тому доказательство.
FIFA
16:01 Стартовый состав сборной Франции:
15:59 Легенда аргентинской команды - Лионель Месси - уже вышел разминаться на поле.
Месси на поле. Фото - FIFA
15:57 Французские фанаты идут на стадион.
15:56 Вокруг Казань-арены уже собрались болельщики.
Фото - FIFA
15:54 Победитель сегодняшнего матча сойдется с Уругваем или Португалией, которые будут играть сегодня вечером в 21:00.