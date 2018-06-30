Президент США Дональд Трамп стал жертвой розыгрыша американского комика Джона Мелендеса, который представился представился помощником сенатора, а затем сенатором из Нью-Джерси и давним сторонником миграционной реформы Бобом Менендесом. Об этом пишет The Guardian.

Комику удалось дозвониться на борт президентского самолета Air Force One (Борт №1).

Сначала он разговаривал с зятем президента Джаредом Кушнером, а потом ему перезвонил сам Дональд Трамп.

Комик, известный по сценическим именем "Джон, заикается", записал свой разговор с господином Трампом и загрузил ее на свой подкаст.

Аудио: stutteringjohnpodcast.libsyn.com

На аудиозаписи голос, который якобы принадлежит Дональду Трампу, приветствует сенатора с оправданием по делу о взяточничестве в прошлом году.

Ранее сенатора Менендеса обвиняли в получении подарков от врача-окулиста из Флориды в обмен на политическое влияние.

Голос, который якобы принадлежит Дональду Трампу, также сообщил, что назначит нового судью Верховного Суда за 10-14 дней.

Как сообщала "Страна", пранкеры Вован и Лексус разыграли депутата Европарламента Ребекка Хармс на предмет однополых браков в Украине.

Также сообщалось, что на предстоящем саммите с президентом РФ Владимиром Путиным Трамп может признать Крым российским полуостровом.