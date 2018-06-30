В субботу, 30 июня, в Одессе рекламный билборд рухнул на припаркованный автомобиль. Об этом сообщает местное издание "Думская".

Инцидент произошел в районе Аркадии на Генуэзской улице, где рекламный борд упал на автомобиль Suzuki, припаркованный около дороги.

По предварительным данным, в результате происшествия пострадавших нет. В полиции от комментариев пока отказались.

Фото: dumskaya.net

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