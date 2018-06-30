В Украине за последние 5 лет резко сократилось количество больниц и койкомест в медучреждениях, однако увеличилось число поликлиник. Об этом сообщает УНН.

Сообщается, что в 2012 году в Украине было 2,5 тыс. больничных учреждений, а в 2017 году их насчитывалось всего 1,7 тысяч.

Число больничных коек также сократилось - на 23,5%. В 2017 году в украинских больницах насчитывалось 309 тыс. больничных коек, тогда как в 2012 году их количество составляло 404 тысячи.

Однако, наряду с этим, возросло количество врачебных амбулаторно-поликлинических учреждений - на 25,3%, до 10,4 тыс.

Ранее в Минздраве заявили, что число украинцев, которые подписали декларацию с врачом первичного звена, превысило 10 миллионов человек.

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