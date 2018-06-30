И.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун рассказала, сколько детей страдают от школьного насилия. Об этом она сообщила в Facebook.

"По данным опроса ВОЗ "Здоровая поведение школьников" до 21% детей в возрасте 11-15 лет сообщают о буллинг со стороны сверстников, который существенно влияет на качество их жизни и приносит страдания. Детей могут бить или угрожать избиением, унижать словесно, выбрасывать или не впускать в определенный круг общения, распространять сплетни и слухи, писать оскорбительные записки. Если все это делается в сети - это называется кибербуллингу и продолжается не только в период контакта ребенка с обидчиками, а постоянно, делая ее жизнь невыносимой", - пишет Супрун.

Министра советует родителям всегда стоять на стороне ребенка и во всем его поддерживать. Психолог Виктория Горбунова дать несколько советов, как распознать буллинг со стороны сверстников ребенка и что делать родителям.

1. Поговорите с ребенком открыто и доброжелательно, выслушайте его и уверьте, что всегда и несмотря ни вы на ее стороне.

2. Помогите ребенку понять, что она не является ни "ябедой", ни "клеветником". Он смелый человек, который не боится говорить правду, чтобы защитить себя и других.

3. Подробно выясните факты. Запишите: что и когда случилось. Если предусмотрена возможность - соберите доказательства.

4. Договоритесь о встрече со взрослыми, которые занимаются вашим ребенком и детьми-буллерами.

5. На встречах - объясните ситуацию, пытаясь быть максимально спокойным и конструктивным. Попробуйте создать понятный и максимально простой план противодействия.

6. Придерживайтесь плана и будьте внимательны к собственному ребенку, его поведению, реакциям, чувствам.

7. Если план не работает, следующий шаг - административные меры в заведении: перевод в другой класс, минимизация контактов с буллерами, привлечение социальных служб.

8. В случае недейственности административных мер - собирайте доказательства и обращайтесь в полицию.

Фото: facebook.com/ulanasuprun

Ранее "Страна" сообщала, что Супрун рассказала, кому смертельно опасно пить алкоголь в жаркую погоду.

Также Супрун назвала действенную диету для похудения на лето.