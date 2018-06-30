В Германии намерены создать специальные сборочные центры для мигрантов. Об этом пишет DPA.

Агентство сообщает, что канцлер ФПГ Ангела Меркель создаст такие центры для мигрантов, которые были зарегистрированы в других странах ЕС, но перебрались в Германию.

В этих сборочных центрах окажутся те мигранты, которые не подпадают под договоренности, достигнутые на саммите Евросоюза между Германией, Грецией и Испанией и которые впредь попытаются миновать официальные пункты погранконтроля и попасть в страну через так называемую "зеленую границу".

В этих спецучреждениях мигрантам будет запрещено покидать определенную территорию проживания.

Кроме того, Меркель намерена усилить выборочные проверки в пограничных районах с целью выявления беженцев, зарегистрированных в других странах ЕС.

Ранее "Страна" сообщала, что премьер Венгрии требует выслать всех мигрантов, чтобы восстановить в Европе демократию.

Также сообщлось, что лидеры ЕС не смогли договориться о распределении прибывших в Европу мигрантов.