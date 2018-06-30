Стали известны подробности резонансной истории с похищением киевского бизнесмена, которому удалось спастись и заявить обо всем в полицию.

По информации источников "Страны" в МВД по Украине объявлен план "Сирена" в связи с розыском опасных преступников, передвигающихся на двух машинах.

По оперативной информации ситуация разворачивалась следующим образом: сегодня в 11.00 часов в Житомирской области к работникам полиции обратился заявитель (анкетные данные в целях безопасности не сообщают), который объяснил, что 2-3 дня назад его похитили из квартиры в Киеве трое неизвестных в темной одежде при себе имели два предмета, похожих не пистолеты и вывезли в Васильков, потом перевезли в Житомир, где удерживали его в гаражном кооперативе в гараже который принадлежит его отцу.

Требовали переписать на их человека квартиру.

В дальнейшем пострадавший, зная о наличии запасного выхода из гаража, убежал от злоумышленников и обратился в полицию.

На данный момент полицейские разыскивают автомобили "Мерседес Спринтер" темно синего цвета (номерные знаки неизвестны) и "Вольксваген Артеон" синего цвета на литовской регистрации, трое неизвестных преступников при себе могут иметь два пистолета.

МВД ориентирует все наряды Киева и области принять меры к задержанию. Учитывая что преступники вооружены граждан и сотрудников полиции просят соблюдать меры предосторожности.

Как сообщала "Страна", 25 июня двое граждан Египта ради выкупа похитили в Киеве сына ливийского финансового атташе.

Также мы писали, что в Запорожье полиция задержала банду, которая требовала выкуп за похищенную женщину.