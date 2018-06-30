Июль в Украине начнется грозами, шквальным ветром и похолоданием
Синоптики рассказали, какой будет погода в первый день июля. Об этом сообщает Укргидрометцентр.
В столице обещают облачную погоду, местами возможен дождь. Ветер прогнозируют западный, 7-12 м/с. Температура ночью +10...+12 градусов, днем +14...+16 градусов.
На западе Украины также облачно с прояснениями, дождь, местами грозы. Ветер западный, 7-12 м/с, местами порывы 15-20 м/с. Температура ночью +6...+12 градусов, днем +12...+18 градусов.
В северных областях будет идти дождь, местами с грозами. Температура ночью +9...+15 градусов, днем +12...+19 градусов,
В центральных регионах облачно с прояснениями, местами дождь с грозы. Ветер западный, 7-12 м/с, местами шквалы 15-20 м/с. Температура ночью +10...+17 градусов, днем +17...+24 градуса.
На востоке будет облачно с прояснениями, дождь, местами грозы. Ветер южный, 7-12 м/с, местами шквалы 15-20 м/с. Температура ночью +15...+21 градус, днем +26...+31 градус.
Юг Украины также накроют грозовые ливни. Температура ночью +12...+19 градусов, днем +21...+27 градусов.
Фото: meteo.gov.ua
Ранее "Страна" сообщала, что в Украине дожди с грозами обесточили почти 400 населенных пунктов.