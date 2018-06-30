"Газпром" подал новый иск против Украины
Российский монополист "Газпром" подал новый иск против Украины. Об этом сообщает РБК.
Глава правления российского "Газпрома" Алексей Миллер заявил, что подан новый иск на расторжение действующих контрактов на поставку и транзит газа через Украину. Также он добавил, что началось формирование трибунала Стокгольмского арбитража.
Миллер добавил, что основным условием дальнейших переговоров является "восстановление баланса в интересах сторон", в том числе отмена решения Стокгольмского арбитража, и "конструктивные предложения" со стороны Украины.
По его словам, украинская сторона должна предоставить аргументы экономической целесообразности транзита через свою территорию.
Ранее "Страна" сообщала, что суд Швеции оставил в силе заморозку выплаты "Нафтогазу" $2,6 млрд.
Также "Нафтогаз" подтвердил, что "Газпрому" разрешили пока не платить Украине $2,6 миллиарда.