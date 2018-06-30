Российский монополист "Газпром" подал новый иск против Украины. Об этом сообщает РБК.

Глава правления российского "Газпрома" Алексей Миллер заявил, что подан новый иск на расторжение действующих контрактов на поставку и транзит газа через Украину. Также он добавил, что началось формирование трибунала Стокгольмского арбитража.

Миллер добавил, что основным условием дальнейших переговоров является "восстановление баланса в интересах сторон", в том числе отмена решения Стокгольмского арбитража, и "конструктивные предложения" со стороны Украины.

По его словам, украинская сторона должна предоставить аргументы экономической целесообразности транзита через свою территорию.

Ранее "Страна" сообщала, что суд Швеции оставил в силе заморозку выплаты "Нафтогазу" $2,6 млрд.

Также "Нафтогаз" подтвердил, что "Газпрому" разрешили пока не платить Украине $2,6 миллиарда.