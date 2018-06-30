Ночной ливень с грозой привел к серьезным подтоплениям в Чернигове и окрестных селах. Об этом передает ТСН.

Сообщается, что из-за аварийного затопления "Черниговводоканал" задействовал всю имеющуюся технику для откачки воды, однако у коммунальщиков не хватает рук своевременно реагировать на все вызовы.

В соцсетях жители Чернигова публикуют фото и видео затопленных улиц, на которых машины стоят по крышу в воде.

Фото: facebook.com/livechernihiv

Также сообщается, что КП "Черниговводоканал" не гарантирует стабильной подачи воды в дома.

Фото: facebook.com/livechernihiv

Жителей частного сектора эвакуируют на лодках.

Фото: facebook.com/igor.zinkevych

Как сообщала "Страна", в Ивано-Франковской области из-за обильных дождей затоплены жилые дома, разрушены дороги и мосты. Дождевыми водами подтоплено 89 жилых, административных и производственных зданий, 1250 приусадебных участка, размыто на реках 9 участков берега, 5 берегоукреплений, одна дамба.

Кроме того, мы писали, что непогода оставила без света около 400 населенных пунктов по всей Украине.