В Житомире полиция разыскивает воруженных мужчин в черном на автомобилях Mercedes Sprinter (номера неизвестны) или Volkswagen Arteon на литовской регистрации, которые ранее похитили человека. Полиция ввела план "Сирена".

Об этом передает "Информатор".

Правоохранители рассказали, что похитители два дня назад выкрали мужчину в Киеве, которого насильно удерживали в гаражном кооперативе в Житомире.

Цель - принудить мужчину переписать на них квартиру. Но он смог сбежать и обратиться к правоохранителям.

Как сообщала "Страна", 25 июня двое граждан Египта ради выкупа похитили в Киеве сына ливийского финансового атташе.

Также мы писали, что 25 июня в Киеве неизвестные ограбили машину ветерана АТО с инвалидностью Александра Чалапчия, разбив стекло его автомобиля.