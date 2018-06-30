В Киеве полиция задержала хулигана, который пробежался по крыше патрульного автомобиля. Об этом сообщает dtp.kiev.ua.

22-летний парень пробежался по машине, в результате чего у полицейского авто тркснуло лобовое стекло и промялась крыша.

"Озверевший хулиган пробежался по патрульному автомобилю в Киеве на Крещатике. Через минуту был задержан и доставлен в райотдел. Объяснить причины содеянного не может", - сказано в сообщении.

Известно, что копы схватили хулигана, но ему удалось вырваться. Со второй попытки полицейские все же задержали нарушителя при помощи неравнодушных прохожих в районе Бессарабского рынка.

Фото: espreso.tv

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