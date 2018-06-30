Пентагон намерен перебросить американские войска из Германии в Польшу. Об этом пишет издание The Washington Post.

Сообщается, что сейчас Минобороны США анализирует возможные последствия и расходы на вывод или передислокацию войск из ФРГ. Военные могут вернуться в США или частично переместиться в соседнюю Польшу.

Издание пишет, что Польша предложила потратить два миллиарда долларов на постоянную военную базу для армии США.

Отмечается, что президент США Дональд Трамп задумался о выводе американских войск из Германии в начале 2018 года. Тогда на встрече с военными советниками он выразил удивление масштабом присутствия военных сил США в ФРГ.

В Пентагоне заявили, что ведомство регулярно анализирует затраты и выгоды от перемещения своих войск.

Ранее "Страна" сообщала, что Сенат принял проект бюджета Пентагона.

Также в США предлагают увеличить военную помощь Украине на $70 млн через Госдеп и Пентагон.