Международная федерация футбола применит санкции к легендарному Диего Марадоне за непристойное поведение и неприличные жесты на трибунах ЧМ-2018 во время поединка между Аргентиной и Нигерией.

Как сообщает Diario Сorreo, ФИФА перестанет платить гонорары Марадоне, а при повторной ситуации и вовсе запретит ему посещать матчи Мундиалей.

По программе ФИФА каждый представитель своей сборной на трибуне получал денежные компенсации за посещение матчей.

Марадона получал по 10 тысяч фунтов за каждую игру ЧМ, на которой он присутствовал в рамках программы легенд ФИФА.

Напомним, следующий матч на ЧМ-2018 Аргентина проведет в субботу 30 июня с Францией в рамках 1/8 финала.

Напомним, 26 июня сборная Аргентины в невероятном по напряжению поединке обыграла Нигерию со счетом 2 - 1 и вышла в плей - офф со второго места в группе "D". Во время матча, который прошел в Питере, телекамеры то и дело обращались к ВИП-трибуне, где за "альби селесте" неистово болел великий Диего Арманда Марадона.

Во время поединка легенда футбола вела себя немного странно. А после финального свистка Марадона показал в камеры неприличный жест - после чего попытался упасть в обморок.

В сети считают, что Марадона был под воздействием наркотиков - судя по многим видео, он во время матча очень странно себя вел. Сам футболист утверждает, что у него подскочило давление.

Как сообщала "Страна", Диего Марадона опроверг информацию о своей госпитализации с трибуны стадиона после матча сборной Аргентины и Нигерии. Он заявил, что во время игры у него просто сильно разболелась шея и кружилась голова.