В Запорожской области сильный ветер завалил дерево, которое упало на женщину. Об этом сообщает пресс-служба ГосЧС.

ЧП произошло на Ивановских островах около Энергодара.

"29 июня в 19:45 в Службу спасения "101" поступило сообщение о том, что в акватории Каховского водохранилища на Ивановских островах возле города Энергодар необходима помощь в спасении людей с острова", – сообщили спасатели.

Установлено, что семья украинцев для отдыха отправилась на остров. Но вскоре погода резко испортилась и они застряли на острове.

Порывы сильного ветра повалили дерево на женщину, которая получила сильные ранения, и поэтому самостоятельно добраться до берега они не могли.

С помощью моторной лодки спасатели добрались до острова и с помощью спасательной веревки и бензопилы освободили верхнюю конечность женщины.

Спасенных 38-летнюю женщину и ее 15-летнюю дочь переправили до пляжа "Солнечный", где передали их медикам кареты скорой помощи.

Фото: zp.dsns.gov.ua

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