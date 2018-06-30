Вечером, 29 июня, в Киеве в районе Русановки произошла стрельба. Об этом передает "Киев оперативный".

Установлено, что стрельба случилась на бульваре Игоря Шамо, 14 около пол десятого вечера.

Прибывшие на место происшествия полицейские выяснили, что стрельбу устроили водитель и пассажир автомобиля Toyota Auris, которые скрылись с места ЧП.



Через некоторое время при отработке района полицейские задержали автомобиль на улице Энтузиастов, 15, который проходил по ориентировке. В нем находились парень и девушка. В машине лежал травматический пистолет, из которого, предположительно, стреляли. Тест на драгер показал отсутствие алкоголя.

Водитель объяснил суть конфликта. По его словам, он сделал замечание двум нетрезвым мужчинам, которые мочились прямо посреди бульвара. В результате этого завязался конфликт, в ходе которого мужчина начали наносить удары по авто. Водитель в целях самозащиты применил травматический пистолет.

Пострадавшего в драке мужчину госпитализировали в БСП без сознания. На автомобиле были обнаружены следы крови.

Фото: facebook.com/dtp.kiev.ua

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